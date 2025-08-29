TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Nadie lo esperaba! Eugenia Redin y la academia 'Power Dance' son los últimos nominados de la semana

El equipo ahora se prepara para defender su lugar en la competencia.

Silvia Sanchez

28/08/2025 23:36

Se cerró la votación de este jueves en ‘La Gran Batalla’ y se reveló al equipo que obtuvo mayor apoyo del público, y este fue el de Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps, quienes lograron el 28,5 por ciento, siendo así, inmunizados y pasan a la siguiente etapa de la competencia.

En tanto, el resto de equipos quedó en manos de los jueces y ellos decidieron que famoso y academia sería nominado a la gala de eliminación.

“Esta noche el equipo que va al domingo de eliminación, por falta de coordinación, falta de personaje y conexión de todo el equipo, es nominado el equipo de Eugenia Redin y Power Dance”, dijo Gabriela Zegarra.

 

Eugenia y su equipo, ahora deberán prepararse para enfrentar al resto de nominados y defender su lugar en la competencia.

No te pierdas de la primera gala de eliminación en la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’, este domingo 31 de agosto a las 21:00.

