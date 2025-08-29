TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Ornella Arredondo y la academia 'Divertimento' impactaron con su presentación

El equipo recibió felicitaciones por la coreografía que presentaron, los jueces señalaron que mejoraron en comparación a la pasada semana.

Silvia Sanchez

28/08/2025 23:09

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Para el cierre del programa, fue el turno de Ornella Arredondo y la academia Divertimento, el equipo presentó la canción “Ya lo sé”, de la artista fallecida Jenni Rivera, una puesta en escena muy agradable, a criterio de los jueces.

Para Elka Meyer, la puesta en escena fue bastante apropiada, y destacó los pasos desarrollados en pareja y también conversó con la coach acerca de la coreografía y la historia de la canción.

“Me gustó la propuesta, creo que falta algo de técnica, entendí la historia, pero no estuvo mal, la propuesta fue buena”, afirmó Meyer.

 

Tito Larenti también se pronunció y señaló que entendió la historia, y pidió a los bailarines trabajar más en el tema de coordinación.

“Ornella creo que trabajaste muy bien, quiero evaluar tu crecimiento, en cuanto a la anterior a esto, hubo crecimiento, a mí me gustó”, puntualizó.

 

Muy sonriente, Ornella agradeció a todos y espera brindar una mejor presentación, la próxima semana.

A continuación, puedes revivir este momento del programa: 

 

