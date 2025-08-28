Dos emprendedoras se destacan y ganan la 4ta versión de Red Mujer

El programa Red Mujer 2025, impulsado por el Banco Económico, premió este año a dos destacadas emprendedoras bolivianas que sobresalieron entre muchas otras participantes. En su cuarta versión, el concurso continúa reconociendo el talento femenino y el compromiso con el desarrollo económico y social del país.

Verónica Calasich obtuvo el primer lugar con su emprendimiento "Yo Juego", la primera editorial boliviana de juegos educativos y terapéuticos.

“Este premio es una experiencia maravillosa. Nos sentimos felices por este reconocimiento y por poder dar visibilidad a nuestras ideas y sueños”, expresó emocionada. Su proyecto, iniciado hace cuatro años, ahora se abre a autores independientes con propuestas para mejorar la educación en Bolivia.

El segundo lugar fue para Ivana Moreira, creadora de "Aira", el primer abanico ecoamigable del país, fabricado en un 94% con materiales reutilizados.

“Ha sido un camino desafiante, pero este apoyo del Banco Económico es fundamental. Hoy en día los emprendedores necesitamos capital semilla para comenzar, y este tipo de impulso es clave”, dijo.

Silvia Núñez, encargada de Responsabilidad Social del Banco Económico, explicó que Red Mujer nació en 2017 como un programa de apoyo a emprendedoras. “Hasta ahora tenemos más de 17 mil mujeres en la comunidad, a quienes capacitamos constantemente. Este reconocimiento fomenta el crecimiento de sus negocios y apoya la economía con capital semilla”, aseguró.

El programa no solo entrega premios, sino que también ofrece cursos diarios, mentorías y espacios de interacción con expertos. Las interesadas pueden unirse a través de las redes sociales de Red Mujer y formar parte de esta comunidad que impulsa el emprendimiento femenino en Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play