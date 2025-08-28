“Mi sueño es clasificar al Mundial”, dijo Miguelito Terceros, se encuentra entre los goleadores del continente

De manera exclusiva el futbolista Miguelito Terceros, habló con Red Uno sobre su sentir al llegar a suelo boliviano y prepararse para enfrentar a Colombia en Barranquilla, y recibir a Brasil, en eliminatorias mundialistas.

“Será un partido muy lindo, donde creo que se definirán las cosas, será mi primer partido con Brasil entonces será muy especial, espero que todas las cosas salgan muy bien”, dijo Miguelito Terceros.

Dentro de su experiencia jugando en América Mineiro, Miguelito dijo que sus compañeros pese a ser de Brasil, son hinchas confesos de la selección boliviana y aseguró que le brindan su apoyo, ya que saben de la importancia de estos dos partidos para definir y lograr ingresar al repechaje.

El futbolista boliviano, manifestó que tiene un anhelo, y este se centra en clasificar al mundial junto a la selección boliviana, por lo que dijo que ahora se deben centrar en el objetivo.

“Hoy por hoy el sueño es clasificar al mundial, será un sueño muy lindo que se pueda realizar, estoy muy feliz de estar en Bolivia y muy ansioso de que empiecen los entrenamientos. Está en mis pensamientos ser el goleador, es algo lindo que se puede dar, pero primero está el grupo, así que primero trabajar por el grupo y si se da bienvenido”, afirmó Miguelito Terceros.

Terceros se encuentra junto a Lionel Messi, entre los goleadores del continente americano de las eliminatorias mundialistas, y ocupan el segundo lugar en la tabla con 6 goles anotados, ambos jugadores se encuentran a un solo gol de distancia del colombiano Luis Díaz que tiene 7 goles y se posicionó como el máximo anotador de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

