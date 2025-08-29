Gabriela Zegarra dijo que siguió viendo a Maluma en la interpretación de Basti

El cochabambino Basti subió al escenario en la última noche de competencia de la semana en ‘La Gran Batalla’, y junto a la academia ‘Aurea Crew’, interpretaron la canción “Dulce pecado” de Jessi Uribe.

El equipo recibió muchos elogios por parte de los jueces, y se comprometieron a continuar avanzando en la competencia, siguiendo las recomendaciones que recibieron.

Para Gabriela Zegarra, la presentación de Basti y la academia de baile gustó mucho, no solo a los jueces, sino también al público presente, pero hizo una observación, señaló que continuó viendo a Maluma, durante la coreografía.

Por su parte, para Elka Meyer, hizo falta el uso de algunas técnicas de baile, y pidió a los bailarines, tener cuidado con los trucos en el aire y con los elementos que utilizan en el escenario.

“Fue una propuesta creativa, me gustó mucho lo que hicieron, pero tengan cuidado con el tema de elegir los pasos para que haya coordinación”, manifestó Meyer.

Basti y su equipo, una vez más, se comprometió a seguir trabajando y mejorar para una próxima vez, “daré lo mejor de mí”, afirmó.

