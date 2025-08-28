“Comadres, es momento de apoyar”: así fue la presentación de Cisco y Bolivia Dance al estilo de Peso Pluma

Entre los últimos equipos de la noche estuvo el de Cisco y la academia ‘Bolivia Dance’, la coreografía que interpretaron fue del artista ‘Peso Pluma’ con su canción: ‘Ella baila sola’.

Los jueces hicieron una corta evaluación acerca de la presentación del equipo, y destacaron el trabajo de coordinación, aunque también indicaron que fue una coreografía bastante armoniosa.

Para Gabriela Zegarra, el equipo mostró mucha seguridad sobre el escenario, “lo noté muy atractivo, muy armonioso, me gustó mucho la presentación”, afirmó.

Por su parte, Rodrigo Massa, recomendó al equipo tener más cuidado con la coordinación para evitar cualquier error, además de contar los pasos para que todo salga a la perfección, “excelente trabajo, están sorprendiendo”, manifestó.

El equipo de Cisco, pidió el apoyo de “todas sus comadres” para que le puedan brindar un voto de confianza a lo largo de toda la competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play