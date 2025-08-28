¡Seis equipos en el escenario! Estos son los famosos y academias que hoy se presentan

Llegó una nueva noche de la emocionante competencia en el escenario de ‘La Gran Batalla’, hoy seis equipos se presentan con mucho entusiasmo y buscan mostrar todo su talento en el mejor programa de imitación y entretenimiento de la televisión boliviana.

Los equipos están conformados por famosos y academias de baile, quienes representan a diversas regiones del país.

Hoy en ‘La Gran Batalla’:

Juandy y la academia ‘Legacy’

Luz López y la academia ‘The Hooligans’

Sisi y la academia ‘Passion Dance Bolivia’

Cisco Moreno y la academia ‘Bolivia Dance’

Ronald Valverde y la academia ‘Royalty Crew’

Adry Vargas y la academia ‘Idols Dance’

Los seis equipos buscarán inicialmente el apoyo del público en el link: voto.reduno.com.bo, apoyo con el cual, podrán ser inmunizados y pasarán a la siguiente etapa de la competencia, mientras que el resto de famosos y academias, deberán pasar por la calificación de los jueces, y ellos decidirán quién será nominado a la gala de eliminación.

Hasta el momento, dos equipos ya fueron nominados a la gala de eliminación, Alvinich y la academia artística ‘CCM’ y Nimeyra Flores junto a la academia ‘Evolution Team’.

No te pierdas de este emocionante programa y conéctate a las 20:45 a nuestra señal abierta y todas nuestras redes sociales.

