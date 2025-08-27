¡Cinco equipos en el escenario! Conoce a los famosos y academias que hoy se presentan

Segundo día de competencia en ‘La Gran Batalla’ y esta noche, cinco equipos subirán al escenario para poder mostrar todo su talento en una presentación llena de fuerza y creatividad.

Hoy en ‘La Gran Batalla’:

Diego Paredes y la academia ‘Vibra Dance’

Nimeyra Flores y la academia ‘Evolution Team’

Iribel Méndez y la academia ‘Fusión Dance’

Susana Rivero y la academia 'La Fábrica'

Erika Valencia y la academia ‘Dazan Company’

Recuerda que los cinco equipos esperan tu apoyo mediante el link: voto.reduno.com.bo para poder salvarse de ser nominado a la gala de eliminación, los famosos y academias que no reciban suficiente apoyo, estarán en manos de los jueces, y ellos decidirán quién será el nominado.

Esta semana los equipos hacen la presentación de canciones de artistas mexicanos, en las cuales, también juega un papel importante la actuación de los famosos.

No te pierdas ni un solo detalle de la competencia y conéctate a todas nuestras redes sociales, además del streaming en Youtube.

Mira la programación en Red Uno Play