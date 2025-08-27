¡Cinco equipos en el escenario! Conoce a los famosos y academias que hoy se presentan

Cada uno de los equipos espera recibir el apoyo del público para poder salvarse de la nominación a la gala de eliminación.
26/08/2025 20:44
Escuchar esta nota
Segundo día de competencia en ‘La Gran Batalla’ y esta noche, cinco equipos subirán al escenario para poder mostrar todo su talento en una presentación llena de fuerza y creatividad.
Hoy en ‘La Gran Batalla’:
Recuerda que los cinco equipos esperan tu apoyo mediante el link: voto.reduno.com.bo para poder salvarse de ser nominado a la gala de eliminación, los famosos y academias que no reciban suficiente apoyo, estarán en manos de los jueces, y ellos decidirán quién será el nominado.
Esta semana los equipos hacen la presentación de canciones de artistas mexicanos, en las cuales, también juega un papel importante la actuación de los famosos.
No te pierdas ni un solo detalle de la competencia y conéctate a todas nuestras redes sociales, además del streaming en Youtube.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00
03:00