Potosinos se reúnen en la plaza principal a la espera de Pumari

La ciudad de Potosí se ha movilizado la noche de este martes tras conocerse la noticia de la libertad del exlíder cívico, Marco Antonio Pumari. Los potosinos han comenzado a congregarse en la plaza principal, ansiosos por recibir a Pumari y celebrar la decisión judicial que le otorgó libertad pura y simple.

La resolución se conoció tras una jornada de gran expectativa, donde el equipo político de Pumari permaneció en vilo aguardando la determinación de la justicia. Al conocer el fallo, hubo júbilo y celebración.

"No somos solo nosotros, se puede decir que todo el departamento de Potosí (está esperando)", comentó una integrante del equipo de Pumari. Aunque la emoción es palpable, también existe cautela, ya que Pumari tiene otra audiencia pendiente. El equipo político confía en que esta próxima resolución también le sea favorable, permitiéndole estar "libre totalmente".

La liberación ha sido celebrada no solo por sus allegados, sino también por importantes sectores de la sociedad potosina. Representantes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin) expresaron su respaldo a Pumari y aplaudieron la decisión judicial.

La población se mantiene expectante en la plaza principal, aguardando la llegada de su líder y lo que se perfila como una jornada de celebración en Potosí.

