La gran batalla

“Hizo falta mostrar los ojos”: Ronald Valverde y Royalty Crew interpretaron a Joan Sebastian

El equipo recibió buenas devoluciones de los jueces, pero también hicieron varias observaciones.

Silvia Sanchez

27/08/2025 22:29

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Fue el turno de Ronald Valverde y la academia ‘Royalty Crew’, y ellos interpretaron una canción del recuerdo, y esta fue “Un idiota” del reconocido artista Joan Sebastián, un tema que llenó de mucha emoción el escenario.

Los jueces vieron con buenos ojos la interpretación del equipo y les hicieron algunas recomendaciones en cuanto a la actuación.

Para Elka Meyer, la propuesta del equipo agradó bastante, “sí es música norteña y entonces se debió usar una propuesta más contemporánea, tengan cuidado con las líneas”, afirmó a momento de felicitar al famoso y los bailarines.

Por su parte, Rodrigo Massa, destacó la disciplina del equipo, y apuntó que Ronald es bastante estricto y toma las riendas del equipo, pero le hizo algunas recomendaciones sobre la actuación.

“Joan Sebastián tiene esa actitud de ‘yo soy el jefe’, lo único que recomendaría, es sobre los diferentes compañeros que puedes tener arriba del escenario y me hizo falta ver mas tus ojos y los ojos dicen mucho”, manifestó Massa.

 

Para abandonar el escenario, el famoso felicito a su cuerpo de baile, “fue un desafío y tratamos de llegar al corazón de todos los que nos ven”.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

 

