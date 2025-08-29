“Aquí no solo es el famoso”: Larenti cuestiona al equipo de Giménez

En la última noche de competencia de la semana, el primero en subir al escenario fue Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire Steps’, el equipo interpretó al artista mexicano, Christian Nodal, con su canción ‘De los besos que te di’.

La interpretación del equipo impresionó a los jueces, y los bailarines recibieron algunas recomendaciones para mejorar su coreografía.

Para Tito Larenti la presentación del famoso fue buena, pero, no dijo lo mismo de la academia de baile, y fue bastante duro con ellos, les pidió recordar, el objetivo de su participación.

“Me gusta tu energía, y sabes a donde quieres llegar y me parece que eres un gran participante para este certamen, pero acá no solo es el famoso, aquí también son los equipos, pero hasta lo que se ve, para todos los coach, trabajen profundamente con los bailarines, pero no puede ser que no sepan un paso básico”, aseguró Larenti.

En tanto, para Gabriela Zegarra, la observación también fue dirigida hacia los bailarines, y felicitó al famoso.

“Les falta un montón, sé que recién se están conociendo, les falta un poco de confianza, falta que se hablen, y espero que exista esa comunicación para que haya buen dominio de la imitación”, afirmó Zegarra.

Rodrigo agradeció a los jueces y pidió un voto de confianza sobre todo para el equipo.

