TEMAS DE HOY:
Secuestro Roberto Baeza accidente vehicular Doble asesinato en Santa Cruz

25ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

“Aquí no solo es el famoso”: Larenti cuestiona al equipo de Giménez

El equipo recibió varias críticas, sobre todo en el uso de las técnicas de baile.

Silvia Sanchez

28/08/2025 22:11

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En la última noche de competencia de la semana, el primero en subir al escenario fue Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire Steps’, el equipo interpretó al artista mexicano, Christian Nodal, con su canción ‘De los besos que te di’.

La interpretación del equipo impresionó a los jueces, y los bailarines recibieron algunas recomendaciones para mejorar su coreografía.

Para Tito Larenti la presentación del famoso fue buena, pero, no dijo lo mismo de la academia de baile, y fue bastante duro con ellos, les pidió recordar, el objetivo de su participación.

“Me gusta tu energía, y sabes a donde quieres llegar y me parece que eres un gran participante para este certamen, pero acá no solo es el famoso, aquí también son los equipos, pero hasta lo que se ve, para todos los coach, trabajen profundamente con los bailarines, pero no puede ser que no sepan un paso básico”, aseguró Larenti.

 

En tanto, para Gabriela Zegarra, la observación también fue dirigida hacia los bailarines, y felicitó al famoso.

“Les falta un montón, sé que recién se están conociendo, les falta un poco de confianza, falta que se hablen, y espero que exista esa comunicación para que haya buen dominio de la imitación”, afirmó Zegarra.

 

Rodrigo agradeció a los jueces y pidió un voto de confianza sobre todo para el equipo.

A continuación, puedes revivir este momento del programa: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD