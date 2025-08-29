La fiscal antidrogas Elva Cáceres confirmó este viernes que el ciudadano boliviano Edward Vaca Hurtado, futbolista de profesión, fue detenido en un operativo tras el aterrizaje de una avioneta con matrícula boliviana que habría sido utilizada para transportar droga desde Santa Cruz, Bolivia, con destino a Uruguay.

“Recibí la noticia de que en una pista no habilitada descendió una aeronave con matrícula boliviana. Posteriormente, fueron detenidos un boliviano y un paraguayo cuando se alejaban del lugar donde quedó la nave. Allí me entero que se trataba de Edward Vaca Hurtado, jugador de fútbol que se encontraba lesionado y no estaba en actividad”, explicó la fiscal Cáceres en contacto con Que No Me Pierda.

Las investigaciones, lideradas por la fiscalía antidrogas, revelaron que la aeronave presentaba modificaciones que evidenciaban su uso para el transporte ilícito.

“Los asientos habían sido retirados y por debajo tenía una carpa que ocultaba restos de cocaína. La nave estaba llena de combustible de aviación y contaba con un sistema de autoabastecimiento”, detalló Cáceres.

La fiscal señaló que el detenido declaró ser el copiloto de la aeronave y que no portaba teléfono celular al momento de su captura, un dato relevante para la investigación. Además, durante el operativo se incautaron tres camionetas que, según las autoridades, tenían como propósito retirar la avioneta del lugar del aterrizaje.

Cáceres fue enfática al señalar que la aeronave no presentaba fallas mecánicas: “No tenía ningún desperfecto, lo que nos lleva a pensar que el piloto podría haber sido inexperto". La fiscal también quiso dejar en claro que, hasta el momento, no hay evidencia alguna que vincule este hecho con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

