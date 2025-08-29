Caso "carro bombero": juzgado levanta detención domiciliaria contra Luis Fernando Camacho

El Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción de Santa Cruz determinó levantar las medidas cautelares impuestas al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho en el marco del denominado caso “carro bombero”.

La decisión incluye la revocatoria de la detención domiciliaria con derecho al trabajo, sin escolta policial, además de la reducción de la fianza de Bs 350.000 a Bs 50.000 y la obligación de presentarse una vez al mes ante el juzgado.

“Se deja sin efecto la detención domiciliaria de 24 horas con escolta policial y la reducción de la fianza de 350.000 bolivianos a 50.000 bolivianos, no siendo necesario determinar el arraigo, porque ya se encuentra arraigado y manteniéndose la presentación una vez al mes en el despacho judicial a mi cargo para su respectivo control y en cuanto a poder desplazarse en territorio boliviano eso es innecesario”, señaló el juez.

Agregó que se debe emitir de inmediato el mandamiento de libertad y puede pagar su fianza en el plazo de 10 días hábiles.

El caso investiga presuntas irregularidades en la compra de un carro bombero por parte de la Gobernación de Santa Cruz, por un valor de Bs 1.730.000. La adquisición se realizó mediante invitación directa, sin licitación pública, bajo un contrato firmado el 28 de enero de 2022 con la empresa AMB Representaciones.

La entrega del vehículo debía efectuarse el 27 de junio de 2022, pero se produjo recién a fines de ese año, cuando el contrato ya había sido disuelto por incumplimiento.

Además de Camacho, el proceso involucra a un exfuncionario de la Gobernación y al representante legal de la empresa adjudicataria, quienes también enfrentan cargos por el mismo hecho.

