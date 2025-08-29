Tuto Quiroga: “Nunca más la detención preventiva eterna en Bolivia”

El candidato presidencial por la alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, se pronunció este jueves luego de que la justicia otorgara libertad irrestricta al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en los casos "carro bombero" y "Decretazo". Para el exmandatario, esta medida representa el inicio del fin de la persecución política en Bolivia.

“Lo dijimos claramente: las elecciones traerían consecuencias. Cuando cambian las circunstancias políticas, como cambiaron el 17 de agosto, cambia también la situación de los presos políticos. La justicia tarda, pero llega”, señaló Quiroga.

Cuestionó el uso prolongado de la detención preventiva y de las medidas cautelares en Bolivia.

“Nunca más la detención preventiva eterna, violando todos los plazos procesales. Nunca más volver las cautelares una suerte de cárcel sin sentencia. Eso es persecución política y debe terminar”, afirmó.

Quiroga recordó antecedentes similares, como el caso del exprefecto Leopoldo Fernández, y criticó la práctica de trasladar a los acusados a otras jurisdicciones como un mecanismo para debilitar sus defensas legales.

Además, criticó al expresidente Evo Morales, acusándolo de manipular las expectativas de justicia de las víctimas de Sacaba y Senkata por motivos personales. “Hoy hemos visto que las víctimas de Sacaba y Senkata fueron engañadas por Evo Morales, por su capricho, por su sed de venganza. Y mantuvo gente presa injustamente y les negó justicia a las víctimas”, declaró.

Para Quiroga, la reciente flexibilización de las medidas contra Camacho representa no solo un alivio para su familia, sino una señal de que el país puede comenzar a reconstruir un sistema judicial independiente y respetuoso de los derechos humanos.

