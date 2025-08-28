Equipo jurídico de Camacho tramita arraigo para obtener el mandamiento de libertad

El equipo jurídico del gobernador Luis Fernando Camacho informó que remitió la documentación correspondiente a la dirección nacional de Migración para el arraigo impuesto por el juez, en el marco de los trámites administrativos para la obtención del mandamiento de libertad dentro del proceso relacionado con el paro de los 36 días.

Tras la presentación de estos documentos, las órdenes de libertad deberían ser emitidas en el transcurso de esta jornada o, a más tardar, hasta mañana por la autoridad jurisdiccional competente.

Asimismo, para la tarde de este jueves está prevista la audiencia de revisión de medidas sustitutivas en el denominado caso “Decretazo”, programada para las 15:00, donde la defensa espera que se disponga una reducción en el monto de la fianza económica establecida previamente por la autoridad judicial.

Mire los documentos ante la dirección nacional de migración:

