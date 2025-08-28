TEMAS DE HOY:
Policial

Escondían droga en una compresora de aire y trababan de enviarlo por encomienda en Tarija

Funcionarios de la Felcn identificaron el cargamento y tras una revisión minuciosa, hallaron la sustancia controlada.

Silvia Sanchez

28/08/2025 12:06

Tarija, Bolivia

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) del departamento de Tarija, interceptó un cargamento de droga que trataban de trasladar como parte de una encomienda.

El control operativo se desarrolló en las bodegas de carga y encomienda presentes en la terminal terrestre de buses de la ciudad de Tarija, donde lograron identificar una caja de cartón que trasladaba una compresora de aire.

Ante las dudas que generaba la encomienda, que contaba con un peso extraño, personal policial, procedió a realizar una revisión minuciosa, e identificaron que la compresora de aire portátil, en su interior, tenía una sustancia de color blanquecina.

Tras el desarrollo de la prueba de campo, la sustancia dio positivo para Clorhidrato de Cocaína, por lo que el caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público.

