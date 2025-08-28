TEMAS DE HOY:
Notifican a Marco Antonio Pumari para su audiencia de este viernes

El jurista también lamentó que algunas personas pretendan procesar a los jueces que dispusieron la liberación de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en el denominado “caso Golpe I". 

Hans Franco

28/08/2025 11:52

Foto: David Gutiérrez, abogado de Marco Pumari (Red Uno)
La Paz

David Gutiérrez, abogado defensor de Marco Pumari, informó que ya fueron notificados para la audiencia programada este viernes en el marco del proceso por la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí.

“Ya se ha notificado la audiencia para el día de mañana. Hemos analizado los fundamentos; la defensa de Potosí, a cargo del Dr. Dávalos, ya expuso los argumentos, presentó todas las pruebas y está lista para la audiencia. Lo único que faltaría confirmar es mi presencia en Potosí o, de lo contrario, apoyaré de forma virtual desde La Paz”, señaló Gutiérrez a la Red Uno.

El jurista también lamentó que algunas personas pretendan procesar a los jueces que dispusieron la liberación de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en el denominado “caso Golpe I”, decisión que, según enfatizó, se enmarca en las normas vigentes y en el respeto al debido proceso.

 

