¡En marcha 'La Verde'! Bolivia inicia su preparación para enfrentar a Colombia y Brasil

Este jueves, la selección boliviana de fútbol se reunió en el estadio Rafael Mendoza Castellón de Achumani para su primera jornada de trabajo pensando en los partidos ante Colombia el 4 de septiembre en Barranquilla y Brasil el 9 en El Alto. En la práctica participaron 15 de los 28 jugadores convocados, mientras que se espera que el resto se integre en los próximos días, incluyendo cinco futbolistas que viajarán directamente a Colombia.

Entre los jugadores presentes estuvieron figuras como Carlos Lampe, Tonino Melgar, Henry Vaca, Moisés Villarroel, Robson Matheus y Miguel Terceros. La sesión comenzó con ejercicios regenerativos bajo la supervisión de Maximiliano Alonso, enfocados en prevención y calentamiento, y luego continuó con trabajos en espacios reducidos dirigidos por el técnico Óscar Villegas. Los futbolistas de Bolívar que jugaron el clásico ante The Strongest realizaron solo la primera parte, cuidando su recuperación física.

Miguel Terceros resaltó la energía del grupo:

“Es nuestro primer día, ya vamos a empezar a hablar con el cuerpo técnico, pero tenemos clara la idea. Estamos con la mejor vibra y queremos llegar de la mejor manera a los partidos”. Además, destacó la combinación de juventud y experiencia del plantel: “Es un grupo bastante joven, pero es un orgullo representar al país. También contamos con jugadores experimentados como Carlos Lampe y Billy Viscarra. Nuestra misión es siempre ayudar a la selección”.

Robson Matheus, por su parte, manifestó su compromiso y optimismo:

“Siempre es un orgullo venir a la selección. Los partidos que se vienen son finales. Será difícil y complicado ante Colombia, pero no imposible. Podemos dar el batacazo; la fe está puesta. Si no clasificamos directo, queremos llegar a través del repechaje”. También añadió: “Me he levantado anímicamente, estoy bien y quiero seguir creciendo. Hay que hacer un partido inteligente ante Colombia. Estamos listos para dejar todo; el equipo tiene mucha entrega, eso nos define”.

Con 17 puntos y en el octavo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, Bolivia inicia una etapa clave con la esperanza de acercarse a la clasificación y mantener viva la ilusión de llegar al Mundial.

