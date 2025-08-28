Roberto Ríos explica en qué condiciones Camacho podría salir de Chonchocoro hacia Santa Cruz

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, se refirió este jueves a la situación del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y explicó bajo qué condiciones podría concretarse su eventual traslado desde el penal de Chonchocoro (La Paz) hacia la capital cruceña.

Consultado sobre si el operativo se realizaría con custodia policial, Ríos precisó que dependerá de lo que determine la justicia.

“Si la decisión judicial establece detención domiciliaria con custodia policial, va a ser trasladado con custodia; sin embargo, si solo establece detención domiciliaria sin custodia policial y con salida laboral, la justicia se hará cargo de dar cumplimiento a la misma”, afirmó en conferencia de prensa.

El ministro aclaró que hasta el momento la Dirección General de Régimen Penitenciario no recibió ninguna notificación oficial sobre resoluciones vinculadas a Camacho.

“En algunos casos se establece la detención domiciliaria; esta tiene que ser comunicada de manera oficial del juzgado a la Dirección de Régimen Penitenciario”, explicó Ríos.

La autoridad recalcó que el Órgano Ejecutivo respeta la independencia de poderes, aunque expresó su disconformidad con ciertos fallos judiciales.

“Respetamos la independencia de órganos en el país, sin embargo, no quiere decir que aceptemos las decisiones que están tomando los jueces en estos casos”, manifestó.

