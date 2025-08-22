TEMAS DE HOY:
Narcotráfico en Bolivia Incendio en Cochabamba El Monstruo de Morochata

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Ministro Ríos: revisión de detenciones preventivas no debe limitarse a Añez, Camacho y Pumari

El ministro hizo un llamado a que la disposición del TSJ tenga un alcance general, beneficiando a todas las personas privadas de libertad bajo detención preventiva y no únicamente a las figuras políticas de alto perfil.

Hans Franco

22/08/2025 19:10

Foto: Ministro de Gobierno, Roberto Ríos en conferencia de prensa (Captura de video)
La Paz

Escuchar esta nota

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, se pronunció este viernes sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de instruir la revisión de plazos procesales en los casos de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, y destacó que esta medida debe extenderse a todos los privados de libertad en el país.

“Como Gobierno nacional, nosotros somos respetuosos de la independencia de órganos y no injerencia de unos sobre el otro. Sin embargo, es importante saludar la resolución que ha sido emitida desde la máxima autoridad ejecutiva de esta instancia, respecto a la decisión de las detenciones preventivas y el uso de las detenciones preventivas en estos casos particulares”, manifestó la autoridad en conferencia de prensa.

Ríos subrayó que, si bien la resolución involucra a tres exautoridades y líderes políticos, el problema de la detención preventiva afecta a la mayoría de la población penitenciaria boliviana.

“Es importante no olvidar que todos los bolivianos gozamos de los mismos derechos, por lo cual no solo estas tres personas, sino una gran cantidad de la población penitenciaria que oscila por aproximadamente el 70% de la población privada de libertad cuenta con esa situación de detención preventiva”, puntualizó.

En ese sentido, el ministro hizo un llamado a que la disposición del TSJ tenga un alcance general, beneficiando a todas las personas privadas de libertad bajo detención preventiva y no únicamente a las figuras políticas de alto perfil.

Con este pronunciamiento, el Gobierno buscó reafirmar su respeto a la independencia judicial, al mismo tiempo que remarcó la necesidad de reformas estructurales en el sistema penitenciario para garantizar igualdad de derechos y un acceso más justo a la justicia.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD