Ministro Ríos: revisión de detenciones preventivas no debe limitarse a Añez, Camacho y Pumari

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, se pronunció este viernes sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de instruir la revisión de plazos procesales en los casos de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, y destacó que esta medida debe extenderse a todos los privados de libertad en el país.

“Como Gobierno nacional, nosotros somos respetuosos de la independencia de órganos y no injerencia de unos sobre el otro. Sin embargo, es importante saludar la resolución que ha sido emitida desde la máxima autoridad ejecutiva de esta instancia, respecto a la decisión de las detenciones preventivas y el uso de las detenciones preventivas en estos casos particulares”, manifestó la autoridad en conferencia de prensa.

Ríos subrayó que, si bien la resolución involucra a tres exautoridades y líderes políticos, el problema de la detención preventiva afecta a la mayoría de la población penitenciaria boliviana.

“Es importante no olvidar que todos los bolivianos gozamos de los mismos derechos, por lo cual no solo estas tres personas, sino una gran cantidad de la población penitenciaria que oscila por aproximadamente el 70% de la población privada de libertad cuenta con esa situación de detención preventiva”, puntualizó.

En ese sentido, el ministro hizo un llamado a que la disposición del TSJ tenga un alcance general, beneficiando a todas las personas privadas de libertad bajo detención preventiva y no únicamente a las figuras políticas de alto perfil.

Con este pronunciamiento, el Gobierno buscó reafirmar su respeto a la independencia judicial, al mismo tiempo que remarcó la necesidad de reformas estructurales en el sistema penitenciario para garantizar igualdad de derechos y un acceso más justo a la justicia.

