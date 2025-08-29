¡Alerta por posibles nevadas! Conozca cuándo ingresará el nuevo frente frío al país

Jaime Llanque, pronosticador del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informó a Red Uno, sobre el ingreso de un nuevo frente frío que se suscitará en el país y dijo que durante este viernes se registrará un ascenso de temperaturas leve, sin embargo, se espera el ingreso de un frente frío para el domingo.

“Un probable frente frío estaría ingresando el domingo 31 de agosto, en algunas regiones”, manifestó Llanque.

Llanque señaló que durante la semana se registraron bajas temperaturas en varias regiones del país, aunque ascendieron durante el jueves y se espera el mismo comportamiento para hoy viernes, sin embargo, volverá a ingresar un frente frío con posibles nevadas.

Según refiere Llanque, la probabilidad de nevadas se podría efectuar entre el domingo 31 de agosto y el día martes 2 de septiembre de la próxima semana, y estas se darán en cotas superiores a 4.100 metros sobre el nivel del mar, específicamente en algunas regiones del occidente del país.

Así mismo, se mantiene vigente una alerta de prioridad naranja, por vientos moderados y temporalmente fuertes de dirección oeste-noroeste, que se podrían registrar desde hoy viernes 29 hasta la tarde del día domingo 31 de agosto de 2025.

Los departamentos afectados serán: Chuquisaca, Oruro, Potosí, Cochabamba, La Paz y Tarija.

