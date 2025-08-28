Las clases en Santa Cruz se extenderán hasta el 9 de diciembre

Padres y maestros de Santa Cruz confirmaron que el calendario escolar se ha extendido y las clases finalizarán el 9 de diciembre, una medida que busca compensar el tiempo perdido durante el receso escolar ampliado. Este nuevo cronograma también incluirá clases los sábados para recuperar los contenidos.

Osmar Cabrera, ejecutivo de los Maestros Urbanos, informó que ya recibieron el instructivo que modifica el calendario escolar. “Estaríamos hablando de nueve días más de clases y algunos sábados para recuperar las dos semanas de ampliación de la vacación”, señaló Cabrera.

A pesar de la confirmación, el sector docente ha expresado su preocupación por la extensión. Cabrera indicó que habían propuesto recuperar horas de clase durante la semana para evitar prolongar la gestión hasta mediados de diciembre, una medida que, según él, afecta a estudiantes, padres y maestros por trámites administrativos y de cierre de gestión.

Padres de familia respaldan la medida con algunas objeciones

El representante de la Asociación de Padres de Familia de Santa Cruz confirmó haber tomado conocimiento de la circular. El sector respalda la ampliación del año escolar, considerándola necesaria para cumplir con los 200 días hábiles de clases y el avance curricular.

Sin embargo, el representante también señaló que hay fechas que no se están cumpliendo y expresó que no es lo más adecuado que los estudiantes pasen clases hasta tan tarde en diciembre. Hizo un llamado a los maestros a "dosificar el contenido" para que las clases no se extiendan más allá de la fecha estipulada.

Ambos sectores esperan que no haya más contratiempos, como la contaminación ambiental que afectó las clases el año pasado, lo que podría obligar a nuevas modificaciones en el calendario escolar.

