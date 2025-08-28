Video: Messi pone al Inter Miami en semis con dos golazos espectaculares

Inter Miami vivió una noche complicada en el Chase Stadium, pero Lionel Messi se convirtió en la figura decisiva del equipo con un doblete que guió al conjunto de rosa a las semifinales de la Leagues Cup 2025. El próximo rival se definirá entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders.

El encuentro comenzó con ambos equipos buscando imponerse desde el primer minuto, aunque la primera mitad terminó con ventaja parcial de Orlando City gracias al gol de Marco Pasalic al cierre del primer tiempo. Las opciones de Inter Miami fueron constantes, pero Pedro Gallese y la falta de puntería impidieron que el marcador se abriera antes.

En el segundo tiempo, Messi tomó el control del juego. A los 75 minutos, tras un penal sancionado por Walter López y la expulsión de David Brekalo, la Pulga transformó desde los 12 pasos para empatar el encuentro.

No conforme, el argentino selló su noche histórica con un golazo en el minuto 89, combinando con Jordi Alba y definiendo cruzado para el 2-1, desatando la euforia en el equipo y en la afición. Telasco Segovia cerró la cuenta con el 3-1 definitivo tras una jugada colectiva.

Con su doblete, Messi volvió a demostrar por qué es el líder indiscutible del Inter Miami, rescatando al equipo en momentos difíciles y asegurando la presencia de La Familia en la definición del torneo.

