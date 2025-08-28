Arranca la Champions con la nueva fase de liga y duelos impactantes; estos son los partidos

La Champions League vuelve con su innovador formato de liga, estrenado la temporada pasada, donde cada equipo disputará ocho partidos contra rivales seleccionados por sorteo electrónico, asegurando encuentros distintos semana a semana. Cada equipo enfrentará a dos rivales de cada bombo y no habrá emparejamientos idénticos entre clubes.

En esta edición, todos los puntos sumados irán a una tabla general con los 36 equipos. Los ocho primeros clasificados avanzarán directamente a octavos de final, mientras que del 9° al 24° se disputará un playoff previo con partidos de ida y vuelta. Del 25° al 36°, los equipos quedarán eliminados. Además, los mejores ubicados en la tabla tendrán ventaja de localía en la fase de eliminación directa.

Entre los grandes encuentros, Bayern Munich debutará enfrentando a Chelsea y PSG, mientras que Real Madrid volverá a cruzarse con Manchester City y Liverpool, y Barcelona abrirá su calendario ante PSG y Chelsea. Los equipos con futbolistas argentinos también tendrán desafíos exigentes: Atlético Madrid se medirá con Inter, Liverpool y Arsenal, y Leverkusen debutará ante PSG y Manchester City. Olympiacos, Olympique de Marsella e Inter enfrentan caminos complicados, mientras que Chelsea y Tottenham cuentan con calendarios más accesibles.

Los cruces de los principales equipos quedaron definidos de la siguiente manera:

Bayern Munich: Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting Lisboa, PSV, Union SG y Pafos.

Chelsea: Barcelona, Bayern Munich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos y Qarabag.

Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kayrat Almaty.

Barcelona: PSG, Chelsea, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague y Newcastle.

Con esta fase de liga, la UEFA busca que cada equipo se esfuerce por sumar la mayor cantidad de puntos posibles, garantizando un espectáculo lleno de intensidad y sorpresas. El inicio de la competición promete marcar un capítulo memorable en la historia de la Champions League.

Mira la programación en Red Uno Play