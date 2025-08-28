En redes sociales se ha hecho viral un video donde se observa cómo un hombre, de aproximadamente 45 años de edad, sale huyendo a un río y, sin pensarlo, se sumerge a modo de protegerse. Lo anterior se debió a que fue atacado por abejas.

Fue mediante la red social X —antes llamada Twitter—, así como en la plataforma TikTok la vía por la cual se difundió un video de casi un minuto y medio de duración donde se muestra la desesperación del masculino quien trataba de evitar el ataque de los insectos.

¿Qué pasó en Sinaloa?

De acuerdo con las imágenes que ya se han hecho virales, el sujeto que aparece primero en el clip no estaba solo, sino que contaba con la compañía de dos masculinos más con quienes se organizó para beber cervezas a metros del río San José, ubicado en Ahome, Sinaloa.

Mientras disfrutaban del día soleado, un enjambre de abejas atacó a los tres masculinos, provocando que uno de ellos cayera en desesperación y huyera hacia el canal de agua para tratar de alejar a las abejas; sin embargo, estas no cedieron y continuaron el ataque.

Una pareja que se encontraba a bordo de una unidad, captó la desesperación de los hombres, y mientras mostraban cómo todos se protegían, lamentaron que las picaduras fueran incluso, en la cabeza.

— "Ay, pobrecito, pobrecito. Se va a meter al agua. Ay no, no, qué acongojo. Ya se subieron. ¡Ay, le están picando todo!", dice la mujer.

— "Se tiene que meter, y revolcarse", responde el hombre.

— "Y en la cabeza, toda", añade la mujer.

Solo unos segundos después se observa cómo otro sujeto, quien lleva en la amo una hielera, procede a meterse también al río, por lo que los testigos resaltan que aunque también estaba siendo atacado, estaba más relajado, por eso puede que las abejas no lo estuvieran picando tanto.

Detrás de los dos sujetos, un tercero aparece para también replicar la acción y tratar de protegerse de las abejas; sin embargo, los tres resultados con picaduras de a considerar.

Ataque de abejas deja 3 heridos

Al momento se sabe que los tres sujetos que fueron atacados por las abejas resultaron con heridas considerables; sin embargo, solo uno de ellos tuvo que ser hospitalizado aunque hasta ahora se desconoce cuál es su estado de salud.

Se espera que en adelante las autoridades den una actualización de la salud de los tres masculinos, al tiempo de conocer si se aplicaron medidas en la zona para evitar no solo que otras personas sean atacadas por las abejas, sino porque además se preserve la integridad de los insectos que son muy importantes para el medio ambiente.

