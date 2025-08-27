Sorpresa en Brasil: Ancelotti aparta a dos jugadores antes de enfrentar a 'La Verde'

La selección brasileña sufrió dos bajas inesperadas de cara a sus próximos partidos por las Eliminatorias sudamericanas. El centrocampista Joelinton, del Newcastle, y el lateral Alex Sandro, del Flamengo, quedaron fuera de la convocatoria tras sufrir lesiones, según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

En lugar de Joelinton, el técnico Carlo Ancelotti decidió llamar a Jean Lucas, mediocampista del Bahía, quien tendrá su primera experiencia con la Canarinha. Por su parte, Alex Sandro no tendrá reemplazo, ya que en la lista inicial figuraban dos laterales izquierdos: Douglas Santos (Zénit) y Caio Henrique (Mónaco).

Las lesiones ocurrieron el mismo día en que se publicó la lista de convocados. Joelinton se lastimó en un partido de su club en Inglaterra, mientras que Alex Sandro salió golpeado en la goleada del Flamengo por 8-0 sobre Vitória en el Maracaná.

La ausencia de Neymar, Vinícius Junior y Rodrygo también marcó la lista de Ancelotti, quien optó por darle espacio a futbolistas con pocas o ninguna convocatoria previa, como Kaio Jorge, goleador del Cruzeiro.

Brasil, ya clasificado al Mundial, se prepara para recibir a Chile el 4 de septiembre en el Maracaná y visitar a Bolivia el 9 de septiembre en El Alto. Actualmente ocupa el tercer lugar en la tabla con 25 puntos, los mismos que Ecuador, a diez del líder Argentina.

