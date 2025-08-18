En Expocruz 2025: Deja tu sello con Displas Producciones y obtén el poder del merchandising

La Feria Internacional de Santa Cruz – Expocruz – es el mayor punto de encuentro de negocios e innovación y proyección de marca en Bolivia y la región. Miles de empresas, tanto nacionales como internacionales, participan para mostrar sus productos, fortalecer relaciones comerciales y generar nuevas oportunidades.

En este escenario competitivo, Displas Producciones SRL, es una empresa líder en merchandising, artículos publicitarios y regalos corporativos, que apuesta por diferenciar a las marcas con más de 3.800 referencias en su portafolio, ya que destacar no solo es una opción, es una necesidad.

Displas Producciones SRL, tiene una misión clara, de ayudar a las marcas a dejar su sello en cada interacción, no solo durante la feria, sino mucho después de que esta concluya. Es importante resaltar el valor que tiene el merchandising en una feria y más aún en un evento tan trascendental como Expocruz.

El valor del merchandising en una feria

En eventos como Expocruz, donde la cantidad de estímulos visuales y mensajes es abrumadora, el merchandising y los artículos promocionales se convierten en herramientas estratégicas. Un producto bien pensado y personalizado no solo atrae la atención del visitante, sino que también refuerza la recordación de marca y genera vínculos emocionales con clientes potenciales.

Desde artículos ecológicos, perfectos para transmitir un compromiso con la sostenibilidad, hasta productos tecnológicos de alto impacto, Displas Producciones ofrece soluciones adaptadas a cada objetivo y presupuesto. La clave está en entender qué mensaje quiere comunicar la marca y transformarlo en un producto tangible que viaje con el cliente mucho más allá del stand.

Te presentamos las tendencias para Expocruz 2025

Para esta nueva edición, Displas Producciones presenta una línea renovada de productos en tendencia:

Regalos ecológicos: bolsas reutilizables, termos de acero inoxidable, libretas de papel reciclado y kits sostenibles, ideales para marcas con conciencia ambiental.

bolsas reutilizables, termos de acero inoxidable, libretas de papel reciclado y kits sostenibles, ideales para marcas con conciencia ambiental. Tecnología útil: cargadores inalámbricos, accesorios para oficina y gadgets innovadores que los visitantes pueden integrar a su día a día.

cargadores inalámbricos, accesorios para oficina y gadgets innovadores que los visitantes pueden integrar a su día a día. Artículos de alto uso: desde botellas personalizadas hasta mochilas y accesorios prácticos, pensados para maximizar la exposición de la marca.

¡Atención! Todos estos productos se pueden personalizar con el logo, colores y mensajes corporativos de cada empresa, garantizando coherencia visual y reforzando la identidad de marca.

Más que productos, son experiencias

En Displas Producciones no se trata solo de entregar artículos, sino de diseñar experiencias memorables, para que cada cliente reciba asesoría personalizada, elija sus productos que mejor se adapten a su público objetivo y a la estrategia que llevará a la feria.

Un equipo creativo compuesto por profesionales se encarga de que cada propuesta tenga un toque diferenciador, cuidando cada detalle de producción para asegurar un resultado de alta calidad, y sobre todo para que el cliente quede satisfecho.

"Deja tu sello" no es solo un concepto de campaña, es una invitación para que las marcas aprovechen cada oportunidad de conectar con las personas, incluso en un evento tan dinámico y competitivo como Expocruz. Porque en la feria, como en los negocios, los detalles marcan la diferencia.

"Deja tu sello" no es solo un concepto de campaña, es una invitación para que las marcas aprovechen cada oportunidad de conectar con las personas, incluso en un evento tan dinámico y competitivo como Expocruz. Porque en la feria, como en los negocios, los detalles marcan la diferencia.

