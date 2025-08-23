Banco Económico entrega una moto eléctrica a la primera ganadora de su sorteo

Este viernes, el Banco Económico hizo la entrega oficial de la primera moto eléctrica de su campaña "Cuenta Premium Electro recargada" a la afortunada ganadora, Carolina Montero Peña. El evento tuvo lugar en los estudios del programa El Mañanero de la Red Uno.

Carolina Montero, de Santa Cruz, fue la ganadora de este vehículo de dos ruedas y ahora podrá olvidarse de la gasolina. La flamante moto Super Soco es uno de los premios de la promoción que el Banco Económico lanzó hace unas semanas, en un evento realizado también en los estudios de la Red Uno, bajo la supervisión de una notaria de fe pública.

¿Cómo participar y qué premios puedes ganar?

La promoción del Banco Económico aún tiene más premios para sortear. Los clientes que mantengan un saldo de al menos 100 bolivianos en su Cuenta Premium obtienen una opción para participar. Quienes reciben remesas a través de esta cuenta multiplican sus posibilidades, ya que suman 10 opciones adicionales para el sorteo.

El sorteo de esta primera moto se realizó a través de una tómbola digital, en un evento que generó gran expectativa. La campaña continúa y aún quedan por sortearse seis motos eléctricas y dos vagonetas híbridas BYD. La promoción está respaldada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos (AJ), lo que garantiza la transparencia del proceso.

Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web del Banco Económico: www.baneco.com.bo/cuenta-premium