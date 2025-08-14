¡No te lo puedes perder! Este viernes 15 de agosto hay 2x1 en Makro Parque

Llega un fin de semana de elecciones y para que la familia cruceña pueda aprovechar de una jornada en familia, compartiendo y preparando alimentos, Makro Parque te ofrece imperdibles ofertas.

Este viernes 15 de agosto, no te puedes perder el 2x1 de Makro Parque Supermercado, una oportunidad en la que encontrarás dos productos al precio de uno, además podrás acceder a packs especiales con grandes ofertas de descuento.

“El viernes tenemos nuestro dos por uno que es sumamente esperado por todos y esta vez lo hemos recargado con pack de ofertas, 50 por ciento hasta en electrodomésticos, también hemos alistado una lista de productos entre leche, harinas, jugos, sodas, comida para mascotas y todo para limpieza del hogar, así que está increíble”, dice Claudio, gerente de Marketing de Makro Parque.

Entre algunas de las ofertas de descuentos, por ejemplo, podrás acceder a cuatro maples de huevo pagando solamente el costo de tres, también podrás aprovechar de paquetes conformados por harina, fideos y leche entre otros.

Pero eso no es todo, pues este jueves 14 de agosto, se vive la previa al 2x1 del viernes, pues ya se tienen algunas ofertas para la jornada, una oportunidad que no te puedes perder.

Foto Makro Parque

Este viernes, las puertas de Makro Parque se abren a las 7 de la mañana, y la promoción estará vigente hasta agotar stock.

“Desde las 7 de la mañana hasta agotar stock, nosotros trabajamos hasta las 10 y 30 de la noche, les aconsejo que vengan temprano porque se van a llevar realmente una sorpresa”, agregó Claudio.

Y si eres amante de las mascotas, el sábado 16 de agosto, podrás acceder a la adopción de algunos animalitos, ellos formarán parte de un desfile que Makro Parque organiza junto a otras empresas por “San Roque”.

¡Ven a Makro Parque y no déjate sorprender con nuestras grandes ofertas!

Estamos ubicados en la avenida Paragua y 4to Anillo, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

