¿Sin planes para el feriado de Santa Cruz? Visita Kandire y disfruta de grandes promociones

Para este miércoles 24 de septiembre, feriado departamental por el Aniversario de Santa Cruz, Kandire Bioparque te ofrece grandes promociones para que puedas disfrutar de una jornada en familia y cerca de la naturaleza.

Podrás conocer una gran variedad de animalitos de granja y degustar de la espectacular gastronomía cruceña, acompañada de buena música y momentos de diversión.

Una de las promociones más importantes para este miércoles 24 de septiembre tiene que ver con la celebración de los 215 años de Santa Cruz, el cariño de los niños por la naturaleza y los animales.

Por eso, este miércoles de feriado, todos los niños que vistan algún elemento del traje típico de Santa Cruz, solo pagarán la mitad de su entrada.

“Todos los niños que vengan vestidos con algún traje típico, indumentaria, sombrero, así sea, su polerita de Santa Cruz, pagan la mitad de su entrada.”, señalaron desde Kandire.

Se trata de la última promoción del mes de septiembre, no te pierdas la oportunidad de poder disfrutar de una jornada saludable, llena de celebración y en compañía de la familia.

Visita Kandire Bioparque a partir de las 09:00 hasta las 17:00.

