La hora llegó, después de 18 meses de construcción, el Centro Comercial Libertad se inaugura oficialmente como un nuevo polo de desarrollo económico y social en la zona Sur de la ciudad, sobre el Octavo Anillo y la Avenida Santos Dumont, en el Distrito Municipal 12 (Plan 4000).

El proyecto ofrece una infraestructura moderna de 326 locales comerciales, diseñados para la exposición y venta de diversos productos y servicios, desde moda, bazar y alimentos hasta herramientas y servicios técnicos.

Un espacio para el emprendimiento y la vida urbana

El objetivo principal del Centro Comercial Libertad es atraer clientes en un solo lugar, brindando un entorno cómodo y seguro donde las familias y amigos puedan reunirse, fortaleciendo la interacción social y convirtiéndose en un nuevo punto de referencia para la ciudad.

La propuesta apunta especialmente a emprendedores gremialistas, hombres y mujeres que impulsan sus propias unidades económicas a través del comercio. Gracias a su ubicación estratégica, conectada por vías principales y transporte público (líneas #21 y #109), el centro espera recibir un flujo mensual estimado de 30.000 a 50.000 visitantes.

Infraestructura y comodidad

El complejo cuenta con una superficie construida de más de 8.500 m², con ambientes modernos, áreas comunes amplias y un parqueo con capacidad para 100 vehículos, pensado para brindar comodidad y seguridad a los clientes. La distribución de los sectores incluye moda y accesorios, bazar, patio de comidas, ferreterías, electrónicos y servicios técnicos.

Además, el proyecto fue desarrollado bajo todos los marcos legales y ambientales vigentes, con licencia de construcción, aprobación municipal y licencia ambiental categoría 3, garantizando transparencia y seguridad jurídica para los comerciantes.

Perspectivas

Se proyecta que el 100% de los espacios esté ocupado hasta mediados de 2026, consolidando al Centro Comercial Libertad como un nuevo motor económico en una de las zonas de mayor crecimiento de Santa Cruz.

