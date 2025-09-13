Caso Joker: principal acusado obtiene detención domiciliaria; familia de la víctima apela la decisión

José Uriarte, abogado de la familia de la víctima, informó este viernes que la justicia determinó otorgar detención domiciliaria para Alejandro Z., principal sindicado de asesinar a un joven y herir a otras dos tras los enfrentamientos suscitados a la salida de una discoteca ubicada en la zona Sopocachi de La Paz.

El hecho se suscitó el pasado 13 de abril, Alejandro fue aprehendido el 16, desde entonces mantuvo una detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz.

El abogado de las víctimas también comunicó que la pareja de Alejandro, acusada por complicidad, también se benefició con la misma medida.

Señaló que tras dicha determinación la parte acusadora presentó una apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, con el fin de revocar la disposición.

El pasado 25 de junio, Alejandro rompió el silencio y reveló algunos detalles, respecto al hecho dio el nombre de la persona a la que habría defendido durante el enfrentamiento de jóvenes en puertas de una discoteca de la zona Sopocachi en La Paz, además descartó haber tenido un cuchillo en mano durante los hechos.

