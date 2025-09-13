Incendios mantienen en emergencia a Guarayos; bomberos intentan frenar el fuego

Guarayos continúa en emergencia debido a cinco incendios activos, según reportes oficiales del Cuerpo de Bomberos Municipal. Tres de estos están avanzando peligrosamente hacia el área urbana, generando preocupación entre autoridades y población.

“Por negligencia de los vecinos, existe un fuego que inició en el área urbana y por la magnitud y la topografía del terreno no nos ha permitido controlarlo. Se hizo la contención en la parte urbana y gracias a Dios podemos reportar que no tenemos ni una casa quemada”, informó el Bombero Municipal, José Chastur.

Otra zona crítica es la Villa Olímpica de Guarayos, donde un incendio amenaza un aserradero, además de un surtidor de combustible y una estación de gas. El equipo de bomberos realiza trabajos de contención y enfriamiento para evitar una emergencia mayor.

Actualmente son cinco los frentes en los que están trabajando para poder controlarlos: Uno se encuentra en una comunidad próxima a Urubichá, dos están afectando a propiedades privadas y también existen reportes de fuego en Laguna Corazón.

