Qué lugares turísticos visitar en Cochabamba durante el feriado largo

Cochabamba conmemora 215 años de Gesta Libertaria con una diversidad de actividades cívicas y protocolares, entre ellas ofrendas florales, iza de la bandera, ceremonia religiosa, una Sesión de Honor y desfile cívico.

Pero, además, contará con un largo fin se semana de descanso que las familias pueden aprovechar para realizar turismo en medio de un clima agradable.

Algunos sitios para visitar:

El Cristo de la Concordia: Una experiencia más que inolvidable, desde donde podrás ver toda la ciudad de Cochabamba.

Palacio Portales: Un lugar lleno de lujos y detalles, perteneció a Simón I. Patiño, el rey del estaño, es un lugar hermoso, lleno de jardines muy bien conservados y con mucha historia.

Incallajta: es uno de los centros arqueológicos más importantes de Bolivia, se encuentran ubicadas en el municipio de Pocona, provincia Carrasco a 140 kilómetros de la capital cochabambina.

Parque de Aguas Danzantes: El centro de esparcimiento familiar, es uno de los lugares más visitados.

La Angostura: es una laguna artificial convertido en un lugar turístico que atrae a mucha gente para ver el lago, disfrutar de los variados juegos acuáticos y mucha gastronomía.

Incachaca: Es un parque natural, donde el contacto que tienes con la naturaleza es indescriptible, puentes colgantes, senderos ecológicos, cascadas, ríos, y mucho más.

Trópico de Cochabamba: Es una de las zonas más lluviosas del planeta y posee exuberantes pluviselvas y un agradable clima tropical. Se puede disfrutar de deportes de aventura como el rafting, el canotaje, cayaking entre otros; o de navegación en embarcaciones sobre los ríos Ichilo (desde Puerto Villarroel) e Isiboro.

Son solo algunos de los destinos más visitados en Cochabamba, el departamento posee de una gran variedad de propuestas que puedes visitar en familia o entre amigos, no dudes, y visita la Llajta.

