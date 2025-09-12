Buscan liberar a policías bolivianos detenidos en Chile, abogado asegura que son inocentes

Cuando pasaron más de dos semanas desde que cinco funcionarios policiales bolivianos fueran detenidos por carabineros de Chile, se buscan diversos mecanismos para poder liberarlos, ya que actualmente cuentan con prisión preventiva.

Su abogado, aseguró que los funcionarios son inocentes y que formaban parte de un operativo antidroga, cuando ‘por error’ ingresaron a territorio chileno.

“Lo primero es señalar que en realidad los cinco funcionarios policiales son inocentes. Estaban realizando su labor contra la lucha en los planes de frontera segura contra el narcotráfico. Y estamos acá en esta unidad, para reunir junto a la Cancillería todos los antecedentes que sean necesarios y que corroboran la inocencia de ellos”, afirmó el jurista.

Aseguró que existen todas las pruebas necesarias para poder demostrar su inocencia y lograr su libertad a corto plazo. Además, señaló que varios videos, donde presuntamente se los implica en delitos; serían erróneos y manipulados.

“Parte de los videos están completamente editados; en ese sentido no se muestra claramente el accionar de los funcionarios policiales en el momento de la detención. Y, en segundo lugar, sobre los audios que el Ministerio Público señaló en audiencia, son audios del mes de marzo del año 2025 que no guardan relación con este hecho. Y una cosa importante, que no pertenecen a ninguno de los celulares incautados por parte de mis representados, que son los cinco funcionarios policiales”, agregó.

La defensa de los connacionales, solicitará una audiencia de revisión de las medidas cautelares, y se reúne información y documentación que ayude a lograr su liberación.

“Dios quiera que la Cancillería nos entregue toda la información que se ha podido corroborar por parte de esta defensa, que prueba también la inocencia de los cinco funcionarios. Y con eso vamos a revisar la libertad de ellos, porque voy a ser enfático. La información publicada por redes sociales es falsa, no es completa, es incompleta y estaban cumpliendo su trabajo”, manifestó el abogado.

