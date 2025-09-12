La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este viernes, en su 160ª sesión plenaria, el proyecto de “Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias en Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y Diferimiento de Créditos para Vivienda de Interés Social y Créditos a Unidades Económicas de Tamaño Micro y Pequeña”.

“Habiéndose aprobado el proyecto de Ley N° 547/2024-2025 en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo cámara de origen remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, dijo el presidente de Diputados, Omar Yujra.

La norma establece un mecanismo excepcional que suspende temporalmente los embargos y difiere el pago de créditos por un periodo de seis meses, con el objetivo de otorgar a la población una pausa en el pago de su deuda, sin el riesgo de perder su vivienda o cerrar sus negocios.

La iniciativa legislativa busca prevenir la pérdida de viviendas de interés social y el cierre de micro y pequeñas empresas, generando condiciones para que los deudores puedan reorganizar sus finanzas.

El diferimiento no implica condonación de deuda, sino una reprogramación temporal de las cuotas, de modo que los pagos se reanuden una vez concluido el periodo de suspensión.

Ahora, la propuesta legislativa pasa a consideración de la Cámara de Senadores para su revisión y eventual promulgación.

