Gobierno reporta siete incendios forestales activos y refuerza acciones de control en el oriente del país

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, informó que en el país se registran siete incendios forestales activos, la mayoría localizados en el oriente boliviano, con especial afectación en el departamento de Santa Cruz y en el Beni.

Los focos de calor se concentran en Loreto (Beni) y en los municipios cruceños de Concepción, San Ignacio, donde el fuego alcanza al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Carmen Rivero y San Ramón.

La autoridad precisó que gran parte de los siniestros fueron sofocados, aunque algunos permanecen en etapa de control.

“Más del 90% siguen siendo provocados por personas. Como Gobierno nacional hemos fortalecido la acción de prevención y el nivel de coordinación con municipios y gobernaciones. También se ha desplegado a bomberos forestales del Ministerio de Defensa y del Viceministerio de Defensa Civil para controlar los incendios”, explicó Ruiz.

El titular de Medio Ambiente destacó que, a comparación de la gestión pasada, existe una mayor capacidad de respuesta, pero advirtió que los resultados aún no son suficientes.

“Estamos mejor preparados que el año pasado, pero no estamos satisfechos con los resultados. Por eso reforzamos el trabajo conjunto con todos los niveles de gobierno para sofocar los incendios”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play