"La golpeaba y encerraba": madre fue víctima de abusos de su propio hijo

Un terrible caso de violencia familiar se descubrió después de que una mujer lograra escapar de un infierno de abusos físicos y sexuales que habría sufrido a manos de su propio hijo. La víctima, en un estado de salud muy delicado, fue encontrada por sus familiares y vecinos, quienes desconocían por completo la situación.

Según el relato de un familiar, la madre vivía enclaustrada en su propia casa. "Su hijo la encerraba, llegaba borracho, abusaba de ella, la golpeaba", declaró el familiar. En el último episodio de violencia, la mujer fue golpeada y privada de comida, logrando escapar a duras penas. "Apenas pudo huir. Por lo que el vecino nos dijo, escapó a gatas, salió a la calle a pedir ayuda, el vecino le ayudó", detalló el familiar, visiblemente afectado.

La víctima se encuentra con un cuadro de salud complejo, ya que, además de las lesiones por los golpes, presenta graves infecciones debido a los repetidos abusos. "Ella está delicada, estamos esperando que de una vez se haga el traslado a un centro hospitalario", afirmó el familiar.

Los vecinos de la zona indicaron que el agresor tendría problemas de drogadicción y alcoholismo, lo que explicaría su comportamiento errático y violento. "Él consume drogas, está todo el tiempo borracho", comentó la fuente.

La familia de la víctima manifestó su profunda consternación y sorpresa ante el descubrimiento. "Nosotros lo criamos cuando él era chico, lo vimos crecer, entonces nunca llegamos a pensar que algo así iba a suceder", confesó el familiar, lamentando no haber tenido contacto con la mujer durante los últimos cuatro años, lo que impidió que intervinieran antes.

Las autoridades ya están al tanto del caso. La familia, acompañada por la policía, intentó localizar al agresor, pero este desapareció. La madre se encuentra ahora bajo el cuidado de sus familiares, quienes buscan justicia y que el agresor sea puesto a disposición de la ley.

