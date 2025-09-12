Capturan a presunto ladrón dentro de una casa en la urbanización San Martín, El Alto

Vecinos intentaron linchar al sujeto, quien presuntamente ingresó a robar a una vivienda. Lo capturaron, golpearon para posteriormente entregarlo a la Policía.
11/09/2025 21:44
Este jueves en horas de la noche, vecinos de la zona San Martín de la ciudad de El Alto, capturaron a un sujeto al interior de una vivienda.
Uno de los vecinos señaló que el sujeto reconoció que ingresó a robar a la vivienda, e incluso dio algunas referencias de donde llevaba los objetos robados.
Los vecinos que lo capturaron señalan que temen por su seguridad, y que la zona se volvió muy insegura.
Aparentemente los delincuentes marcaron las viviendas, hace días atrás ya se habrían producido robos en diferentes inmuebles del lugar, piden mayor seguridad y garantías a la Policía, toda vez que afirman que son los vecinos quienes capturan a los delincuentes.
