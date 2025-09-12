Capturan a presunto ladrón dentro de una casa en la urbanización San Martín, El Alto

Este jueves en horas de la noche, vecinos de la zona San Martín de la ciudad de El Alto, capturaron a un sujeto al interior de una vivienda.

Uno de los vecinos señaló que el sujeto reconoció que ingresó a robar a la vivienda, e incluso dio algunas referencias de donde llevaba los objetos robados.

Los vecinos que lo capturaron señalan que temen por su seguridad, y que la zona se volvió muy insegura.

Aparentemente los delincuentes marcaron las viviendas, hace días atrás ya se habrían producido robos en diferentes inmuebles del lugar, piden mayor seguridad y garantías a la Policía, toda vez que afirman que son los vecinos quienes capturan a los delincuentes.

