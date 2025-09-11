TEMAS DE HOY:
Policial

¡De milagro! Minibús se embarranca a 150 metros y chofer salva su vida

Según la Policía, un camión chocó con la parte trasera al minibús ocasionando que este se embarranque a más de 150 metros. De milagro el chofer salió con vida, aunque presenta contusiones.

Jhovana Cahuasa

11/09/2025 12:56

Foto: Red Uno
La Paz

El hecho se suscitó en la carretera a Moco Moco, en el departamento de La Paz, donde el conductor del camión habría perdido el control del motorizado y colisionó con el minibús provocando que éste caiga y se embarranque.

“Indican que estaban circulando, con dirección a Moco Moco, es en ese lugar que un camión Nissan perdió el control y colisionó con la parte de atrás del minibús provocando su caída”, manifestó el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro.

Afortunadamente el chofer del minibús salió ileso, tenía algunas contusiones, mientras tanto el conductor del camión, fue arrestado tras haberse dado a la fuga en primera instancia.

Se ha procedido al secuestro del camión y al arresto del conductor, el chofer del minibús está ileso el caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público.

 

