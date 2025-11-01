Terror en Río: balacera entre narcos en plena autopista termina con una víctima fatal

Río de Janeiro volvió a ser escenario de un violento enfrentamiento entre facciones del narcotráfico. Este viernes, cerca de las 14:40, grupos armados se tirotearon en el barrio Complexo da Maré, en la zona norte de la ciudad. El saldo fue una mujer asesinada y un hombre gravemente herido.

El episodio tuvo lugar sobre la autopista Linha Amarela, a la altura de Vila do Pinheiro. La vía principal permaneció cerrada en ambos sentidos hasta las 15:00, mientras la Policía Militar desplegaba un operativo para restablecer el orden. En el lugar se incautó un fusil y se brindó auxilio a las víctimas encontradas dentro de un vehículo.

Se trataba de un conductor de aplicaciones y su pasajera, identificada como Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 31 años. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital General de Bonsucesso, donde falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

El conductor declaró a la policía que la joven había abordado el vehículo en Ilha do Governador y se dirigía al barrio Cachambi. Según su testimonio, al incorporarse a la autopista oyó una ráfaga de disparos y, al mirar hacia atrás, notó que su pasajera estaba herida.

En paralelo, un video grabado por una residente muestra el momento en que un hombre armado con un rifle fue alcanzado por un disparo en la cabeza mientras caminaba sobre la autopista.

Tras el tiroteo, la Policía Civil informó que inició una investigación para determinar las circunstancias del enfrentamiento y la participación de las facciones criminales involucradas.

