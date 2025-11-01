TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Tía agredió a sus sobrinos

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Terror en Río: balacera entre narcos en plena autopista termina con una víctima fatal

El tiroteo ocurrió en el Complexo da Maré, zona norte de Río de Janeiro. La víctima, una joven de 31 años, viajaba en un auto de aplicación cuando recibió un disparo en la cabeza.

Silvia Sanchez

01/11/2025 9:12

Imagen captura RR.SS.
Brasil

Escuchar esta nota

Río de Janeiro volvió a ser escenario de un violento enfrentamiento entre facciones del narcotráfico. Este viernes, cerca de las 14:40, grupos armados se tirotearon en el barrio Complexo da Maré, en la zona norte de la ciudad. El saldo fue una mujer asesinada y un hombre gravemente herido.

El episodio tuvo lugar sobre la autopista Linha Amarela, a la altura de Vila do Pinheiro. La vía principal permaneció cerrada en ambos sentidos hasta las 15:00, mientras la Policía Militar desplegaba un operativo para restablecer el orden. En el lugar se incautó un fusil y se brindó auxilio a las víctimas encontradas dentro de un vehículo.

Se trataba de un conductor de aplicaciones y su pasajera, identificada como Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 31 años. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital General de Bonsucesso, donde falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

El conductor declaró a la policía que la joven había abordado el vehículo en Ilha do Governador y se dirigía al barrio Cachambi. Según su testimonio, al incorporarse a la autopista oyó una ráfaga de disparos y, al mirar hacia atrás, notó que su pasajera estaba herida.

En paralelo, un video grabado por una residente muestra el momento en que un hombre armado con un rifle fue alcanzado por un disparo en la cabeza mientras caminaba sobre la autopista.

Tras el tiroteo, la Policía Civil informó que inició una investigación para determinar las circunstancias del enfrentamiento y la participación de las facciones criminales involucradas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Dragon ball

09:30

One piece

10:00

La liga - betis vs atl. madrid

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Dragon ball

09:30

One piece

10:00

La liga - betis vs atl. madrid

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD