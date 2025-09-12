TEMAS DE HOY:
Huayna Potosí Inseguridad Violencia de género

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Le quitaron el celular! Así una mujer atracó y golpeó a una universitaria

El ataque quedó grabado por las cámaras de seguridad. Los vecinos señalan que este tipo de hechos son recurrentes. 

Naira Menacho

11/09/2025 20:52

Escuchar esta nota

Una universitaria fue golpeada y atracada por una mujer que la despojó de todas sus pertenencias. El hecho se registró a la altura del tercer anillo de la capital cruceña y quedó grabado por las cámaras de seguridad.

En el video se puede ver a la universitaria caminando a sus clases en una casa superior de estudios que se encuentra en esta zona, cuando de repente es interceptada por una mujer que, en primera instancia, procede a golpearla mientras que la víctima defendía sus pertenencias.

Cuando estaban forcejeando se acerca otra antisocial que, procedió a golpearla hasta que lograron quitarle su teléfono celular.

Los vecinos de la zona aseguran que este tipo de situaciones son recurrentes y generalmente las víctimas son estudiantes.   

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD