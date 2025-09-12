Una universitaria fue golpeada y atracada por una mujer que la despojó de todas sus pertenencias. El hecho se registró a la altura del tercer anillo de la capital cruceña y quedó grabado por las cámaras de seguridad.

En el video se puede ver a la universitaria caminando a sus clases en una casa superior de estudios que se encuentra en esta zona, cuando de repente es interceptada por una mujer que, en primera instancia, procede a golpearla mientras que la víctima defendía sus pertenencias.

Cuando estaban forcejeando se acerca otra antisocial que, procedió a golpearla hasta que lograron quitarle su teléfono celular.

Los vecinos de la zona aseguran que este tipo de situaciones son recurrentes y generalmente las víctimas son estudiantes.

