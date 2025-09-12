El ataque quedó grabado por las cámaras de seguridad. Los vecinos señalan que este tipo de hechos son recurrentes.
11/09/2025 20:52
Una universitaria fue golpeada y atracada por una mujer que la despojó de todas sus pertenencias. El hecho se registró a la altura del tercer anillo de la capital cruceña y quedó grabado por las cámaras de seguridad.
Cuando estaban forcejeando se acerca otra antisocial que, procedió a golpearla hasta que lograron quitarle su teléfono celular.
Los vecinos de la zona aseguran que este tipo de situaciones son recurrentes y generalmente las víctimas son estudiantes.
