Tragedia en San Benito: Dos menores atropelladas, una falleció y la otra lucha por su vida

Una tragedia enluta a la comunidad de San Lorenzo, en el municipio de San Benito, Valle Alto. Un bus de transporte interdepartamental atropelló a dos menores de edad que caminaban al costado de la carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz, dejando como saldo la muerte de un adolescente de 15 años y una menor de 14, en estado crítico.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 33, cuando, según reportes preliminares, el motorizado circulaba a gran velocidad e impactó contra los hermanos que retornaban a su hogar.

“Lamentablemente, el menor de sexo masculino de 15 años falleció de manera instantánea. La menor de 14, fue trasladada con diagnóstico reservado y múltiples fracturas hacia una clínica privada luego de no recibir atención en el hospital Germán Urquidi”, informó el subdirector de Tránsito, Cnl. Fernando Aragón.

Los familiares denunciaron que el bus, de color verde y aún no identificado, escapó del lugar. Cámaras de seguridad habrían captado al motorizado circulando a gran velocidad antes del atropello.

“Ella está en cirugía desde las 5:30 de la mañana, con lesiones graves en las piernas. Somos una familia de escasos recursos y pedimos ayuda, porque en el hospital Germán Urquidi no quisieron recibirla por falta de camas en terapia intensiva. Hemos tenido que llevarla a una clínica privada”, lamentó Edid Ledezma, tía de la menor herida.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar al conductor y al vehículo responsable de esta tragedia que ha conmocionado a todo el Valle Alto.

