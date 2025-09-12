Video: cámaras registran cómo una mujer fue arrastrada varios metros durante un asalto en Santa Cruz

Una mujer de aproximadamente 50 años fue víctima de un violento atraco en la zona del Bajío, barrio Bethesda, cuando dos antisociales en motocicleta la arrastraron por varios metros para robarle sus pertenencias. El incidente, que quedó registrado en cámaras de seguridad, generó una gran preocupación entre los vecinos, quienes denuncian la creciente inseguridad en la zona.

El asalto ocurrió en una de las calles del barrio, donde la víctima caminaba después de bajarse de un micro de la línea 50, presuntamente de regreso del mercado La Ramada. Según el testimonio de un vecino, los ladrones, un hombre y una mujer que se desplazaban en una moto sin casco, la sorprendieron por detrás. "Agarraron la cartera y la han arrastrado", relató el testigo.

Los videos de seguridad, a los que los vecinos tuvieron acceso, muestran el brutal momento en que la mujer es arrastrada por el asfalto. A pesar de los gritos de auxilio, los delincuentes continuaron su huida "normal, ni siquiera aceleraron", según el testigo, llevándose la cartera con 400 bolivianos, su celular y otros accesorios personales.

Los vecinos del barrio Bethesda manifestaron su indignación y miedo, asegurando que este tipo de robos son cada vez más frecuentes, incluso a plena luz del día. "Nos preocupa porque cerca hay un colegio. Entonces, es muy peligroso", comentó el mismo vecino. Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a las autoridades para que refuercen la presencia policial con más patrullajes en la zona y así garantizar la seguridad de los habitantes.

Mira la programación en Red Uno Play