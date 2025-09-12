PDC mantiene propuesta de legalizar autos 'chutos'

El diputado electo por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, salió en defensa de la polémica propuesta de su candidato presidencial, Rodrigo Paz, de legalizar y nacionalizar los autos indocumentados, conocidos popularmente como 'chutos'. Según Rojas, esta medida no solo beneficiaría a la economía boliviana, sino que también ayudaría a combatir el crimen organizado y a dignificar a la población.

Rojas argumentó que la nacionalización de estos vehículos, que ya se ha hecho en el pasado, tiene dos beneficios principales. Por un lado, permitiría a los bolivianos legalizar sus autos y, por otro, facilitaría la identificación de vehículos robados. "Si nosotros nacionalizamos los autos chutos, los legalizamos, les ponemos un control, tranquilamente víctimas de robo de otros países nos dirán: 'Oigan, mi auto fue robado... y aparece como auto legalizado'. Eso les permitirá inclusive a nuestros vecinos que puedan venir a reclamar los autos", explicó Rojas.

El diputado electo también señaló que, actualmente, estos vehículos consumen combustible subvencionado por el Estado, lo que representa una "fuga de dinero". La propuesta del PDC busca regularizar esta situación. Además, Rojas enfatizó que los bolivianos también merecen tener acceso a autos modernos a precios asequibles. "No tenemos acaso ese derecho, no tenemos esa posibilidad", cuestionó.

Un plan para acabar con el mercado negro

Rojas aclaró que la legalización no se trata de un "perdonazo", sino de un proceso que se llevaría a cabo a través de una ley con "ciertos parámetros de control estatal". Este mecanismo tendría como objetivo desincentivar la actividad de grupos delictivos dedicados al ingreso ilegal de vehículos. "Hoy es innegable que hay un mercado oscuro, un mercado negro de autos robados o de autos chutos", reconoció.

La propuesta, según Rojas, no solo busca legalizar los vehículos que ya están en el país, sino también liberar la importación de autos con bajos aranceles, permitiendo así que "la gente va a querer acceder a lo nuevo". De esta forma, el mercado de autos chutos desaparecería de forma natural, ya que los bolivianos tendrían acceso a precios del mercado internacional.

Finalmente, Manolo Rojas defendió a su candidato presidencial, Rodrigo Paz, y al capitán Edman Lara, asegurando que su propuesta cuenta con el apoyo del 32% de los votantes y que busca gobernar para todos los bolivianos. "Rodrigo no es una persona terca, no es una persona que quiera dañar el país... Nosotros no somos contestatarios", dijo.

Mira la programación en Red Uno Play