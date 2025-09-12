"Esperamos que pueda brindar mayor información": Arrestan a presunta pareja de líder del PCC

Las fuerzas de seguridad lograron la aprehensión de Ana F.L., esposa —o presunta expareja— de Sergio Luiz de Freitas Filho, uno de los principales líderes del grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC). La mujer fue capturada en la localidad de San Rafael, ubicada en el departamento de Santa Cruz.

“Dentro del trabajo investigativo que se ha realizado, se ha procedido a su arresto. Ella se encontraba en San Rafael, Santa Cruz. Se procederá con la declaración informativa correspondiente y esperamos que pueda brindar mayor información sobre este personaje que está siendo buscado en el país y también en Brasil”, explicó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.

Durante la conferencia de prensa, el ministro reveló que Sergio Luiz de Freitas Filho habría obtenido documentos oficiales bolivianos de forma fraudulenta, con la colaboración de tramitadores y servidores públicos, quienes facilitaron el acceso a certificados de nacimiento, matrimonio y otras certificaciones, con el fin de regularizar su permanencia en el país.

“Es importante manifestar que para obtener la nacionalidad, esta persona se ha valido no solo de un tramitador, sino también de servidores públicos que han facilitado la obtención de ciertos documentos”, afirmó Ríos.

El ministro también desmintió que haya existido una pérdida de documentación en el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), como se había insinuado. Aseguró que toda la información está bajo resguardo y que ya se han iniciado procesos para identificar a los funcionarios involucrados.

Mira la programación en Red Uno Play