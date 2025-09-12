Justin Bieber sorprende en redes al pasear en scooter en ropa interior

En una de sus más recientes publicaciones, Justin Bieber sorprendió a sus fans al mostrarse montando un scooter por un sendero campestre, sin camisa ni calzado, vistiendo sólo unos calzoncillos blancos de la marca Calvin Klein.

Las publicaciones de Bieber no tardaron en convertirse en un hervidero de reacciones digitales. Entre miles de mensajes, abundaron los íconos de risa, aplausos y corazones, acompañados de comentarios cargados de humor y complicidad.

Buena parte de sus seguidores aplaudió que el artista se muestre espontáneo, con un aire desenfadado y sin preocuparse por proyectar una imagen calculada. Varios internautas destacaron lo refrescante que resulta verlo disfrutar sin ataduras, viviendo el momento y compartiendo su día a día sin filtros ni poses.

Otros subrayaron que esa autenticidad es precisamente lo que ha mantenido a Bieber vigente después de tantos años bajo el ojo público e incluso hubo quienes interpretaron estas publicaciones como una prueba de que el canadiense atraviesa una etapa de madurez artística, más enfocado en la libertad creativa que en complacer expectativas externas.

