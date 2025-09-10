[VIDEO] “No gozó el paseo”: Se desmayó en pleno ascenso en ‘La Liga Extrema’ y su madre lo narró todo

Lo que prometía ser una tarde de adrenalina y diversión en la feria local de Piura terminó convirtiéndose en una escena que mezcló miedo y risas. Katherine Domínguez, una joven de la ciudad, sufrió un desmayo mientras disfrutaba del juego mecánico “La Liga Extrema”, dejando a todos los presentes boquiabiertos.

El juego, famoso por lanzar a los participantes a más de 15 metros de altura colgados de ligas elásticas, se volvió viral tras la difusión de un video que muestra a Katherine subir decidida, solo para desmayarse segundos después del inicio del ascenso.

Su cuerpo quedó colgando inerte, provocando el pánico de algunos espectadores. Sin embargo, su madre no perdió detalle y comentó con humor la situación: “¡Perdió el paseo! ¡La China está desmayada y no gozó el paseo!”, frase que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Usuarios de TikTok, Facebook y WhatsApp reaccionaron con memes, comentarios de solidaridad y risas ante la escena, consolidando a Katherine como protagonista involuntaria del momento y a su madre como la estrella del humor piurano.

“La Liga Extrema” es uno de los juegos más demandados en ferias itinerantes, conocido por generar adrenalina al elevar a los pasajeros de manera vertical, simulando un disparo hacia el cielo. Sin embargo, advierten los organizadores, no es apto para personas con problemas cardíacos… ni para quienes se asusten con facilidad.

Katherine Domínguez, ahora famosa en redes, probablemente recordará esta experiencia como un vuelo lleno de emociones extremas: un susto que, aunque breve, dejó un recuerdo imborrable y un video que seguirá circulando en internet.

A continuación, el video:

