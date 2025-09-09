TEMAS DE HOY:
Fisioterapeuta Secuestro Roberto Baeza Megaoperativo en Entre Ríos

33ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¡Emotivo rescate! Así salvaron la vida de un osito que cayó a un pozo de desechos

[Video] Un grupo de personas escucharon el lamento del pequeño animalito y se pusieron manos a la obra.

Silvia Sanchez

09/09/2025 14:32

Imagen captura RR.SS.
Rusia

Escuchar esta nota

Un grupo de personas escucharon el gruñido de un pequeño oso muy cerca de un pozo de desechos en Kamchatka, Rusia, y al acercarse, vieron que el animalito se encontraba en serios problemas.

El pequeño oso había caído a un pozo de desechos y no podía salir del lugar, ya que poco a poco, empezaba a hundirse más.

Fue entonces que el grupo de personas, utilizaron una tabla para ponérsela al animalito y este pudiera salir del pozo.

Pasaron varios minutos, hasta que el pequeño oso finalmente logró salir del pozo y escapó corriendo del lugar.

Video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD