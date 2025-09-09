¡Emotivo rescate! Así salvaron la vida de un osito que cayó a un pozo de desechos

Un grupo de personas escucharon el gruñido de un pequeño oso muy cerca de un pozo de desechos en Kamchatka, Rusia, y al acercarse, vieron que el animalito se encontraba en serios problemas.

El pequeño oso había caído a un pozo de desechos y no podía salir del lugar, ya que poco a poco, empezaba a hundirse más.

Fue entonces que el grupo de personas, utilizaron una tabla para ponérsela al animalito y este pudiera salir del pozo.

Pasaron varios minutos, hasta que el pequeño oso finalmente logró salir del pozo y escapó corriendo del lugar.

Video:

