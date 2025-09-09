¡Emotivo rescate! Así salvaron la vida de un osito que cayó a un pozo de desechos

[Video] Un grupo de personas escucharon el lamento del pequeño animalito y se pusieron manos a la obra.
Un grupo de personas escucharon el gruñido de un pequeño oso muy cerca de un pozo de desechos en Kamchatka, Rusia, y al acercarse, vieron que el animalito se encontraba en serios problemas.
El pequeño oso había caído a un pozo de desechos y no podía salir del lugar, ya que poco a poco, empezaba a hundirse más.
Fue entonces que el grupo de personas, utilizaron una tabla para ponérsela al animalito y este pudiera salir del pozo.
Pasaron varios minutos, hasta que el pequeño oso finalmente logró salir del pozo y escapó corriendo del lugar.
Video:
