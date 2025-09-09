Desentierran tesoro de una familia romana de élite, escondido por casi 2.000 años

Arqueólogos en Rumania han desenterrado un antiguo tesoro que perteneció a una familia romana de élite. El hallazgo se hizo dentro de los restos de una ciudad milenaria y fue anunciado por el Museo Nacional de Historia de Rumania (MNIR).

El tesoro, que data de los siglos II y III d.C., incluye más de 40 monedas y varios ornamentos antiguos de metales preciosos. Los artefactos fueron encontrados en lo que fue una casa "suntuosa" con pavimentos de piedra caliza y paredes pintadas, que fue destruida por un incendio, según informa Fox News en un extenso reportaje.

Arqueólogos en Rumanía descubrieron el tesoro de una familia romana, que incluye monedas y adornos (a la izquierda). Los expertos también encontraron fragmentos de pared pintados (a la derecha). Imagen: Museo Nacional de Historia de Rumanía.

Los investigadores creen que el tesoro se ocultó en un cofre de madera, que "se fusionó conservando su forma" durante el fuego. Aunque las monedas están corroídas y cubiertas por una pátina verde, aún mantienen su forma, y en algunas se puede ver el oro.

Según el MNIR, la vivienda probablemente perteneció a una familia importante de la época, que no pudo salvar sus objetos de valor durante el incendio. Este descubrimiento es una pieza clave para "reconstruir un momento en la vida de la antigua ciudad durante el período del Principado".

Los artefactos ya fueron llevados al laboratorio de restauración del museo y, una vez conservados, se unieron a sus colecciones.

Múltiples hallazgos en Rumania

Rumania es conocida por su historia, y este no es el único hallazgo reciente en el país. En los últimos meses se han descubierto otros tesoros, incluyendo:

Un detector de metales encontró un tesoro de 1,469 monedas romanas en un campo.

Otros dos detectores de metales también encontraron un tesoro milenario en la región histórica de Transilvania.

Mira la programación en Red Uno Play